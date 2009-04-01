Air Canada ersetzt CEO Brewer

Air Canada gab gestern eine Restrukturierung des Managements bekannt und entlässt Präsident und CEO Montie Brewer per sofort.

Dieser Entscheid fiel, nachdem CAE 2008 einen Verlust von CAD 1,03 Milliarden (USD 824,3 Millionen) einflog, ein wachsendes Loch in der Pensionskasse hat und die Trennung vom Mutterkonzern ACE noch immer hängig ist.

Brewers Posten wird Calin Rovinescu übernehmen, der zwischen 2000 und 2004 in der CAE Führung sass und danach bei einer kanadischen Investmentbank arbeitete. Zum VP und COO ernannte CAE ausserdem Duncan Dee, der sei 1997 für die Fluggesellschaft arbeitet.