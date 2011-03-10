Air Canada erhält ersten Dreamliner Ende 2013

Kanadas Fluggesellschaft wird ihren ersten Boeing 787 Dreamliner im vierten Quartal 2013 erhalten, ursprünglich war die Erstabnahme 2010 geplant.

Air Canada hat bei Boeing 37 Dreamliner in den Bestellbüchern und wird die ersten fünf Langstreckenjets ab dem vierten Quartal 2013 erhalten, die Auslieferungen werden sich bis in die ersten Monate des nächsten Jahres hinziehen. Air Canada hat im Sommer 2009 aus finanziellen Gründen bei Boeing einen Antrag gestellt, ihre erste Dreamliner Abnahme vom ersten Quartal 2012 um gut ein Jahr zu verzögern, jetzt muss Boeing die ersten fünf Maschinen um weitere sechs Monate ins vierte Quartal 2013 verschieben. Der erste Dreamliner für Air Canada war ursprünglich für 2010 geplant, das Dreamliner Programm hat mittlerweile eine Verspätung von drei Jahren.