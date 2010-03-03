Air Canada entlässt 1.000 Angestellte

Air Canada hat bekannt gegeben, dass sie über 1.000 ihrer MRO Arbeitskräfte der Aveos Fleet Performance entlassen muss.

Da die Nachfrage nach Maintenance, Repair and Overhaul durch den reduzierten Gebrauch der Flugzeuge der A320 Familie abgenommen hat, sieht sich die Airline gezwungen, Kürzungen bei der Arbeiterschaft der Mechaniker der ehemaligen Air Canada Technical Services, heute Aveos Fleet Performance, vorzunehmen. Davon betroffen sind Techniker in Montreal, Winnipeg und Vancouver, 470 sollen bereits im April ihre Stelle verlieren, 540 weitere im Juni. Die Airline sagte jedoch, 815 der Entlassenen könnten später wieder zum Job zurückberufen werden. Die Gewerkschaft der Techniker und Mechaniker sagte, die Airline habe ein von der Regierung unterstütztes Programm der Arbeitsteilung ausgeschlagen, welches die Anzahl der Entlassungen stark hätte reduzieren können.