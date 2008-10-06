Air Canada besser unterwegs als mancher amerikanischer Konkurrent

Die Fluggesellschaft aus Kanada konnte ihre Auslastung im September gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent auf 80,9 Prozent verbessern.

Auch Air Canada musste ihr Angebot um 6,9 Prozent auf 4,854 Milliarden Sitzplatzmeilen herunter fahren. Die verkauften Sitzplatzmeilen schmolzen jedoch nur um 4,3 Prozent auf 3,928 Milliarden dahin. Die Auslastung stieg in der Berichtsperiode um 1,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Bei der Regionaltochter Jazz fiel die Auslastung um mehr als vier Prozent auf 69,3 Prozent. Jazz schränkte die Inlandkapazitäten weniger stark ein, deshalb die schlechte Entwicklung in der Auslastung. Auch Kanada spürt wie die USA eine Abschwächung der Nachfrage.