Air Canada Flugbegleiter erhalten keine Abfindung

Die Gewerkschaft der Flugbegleiter von Air Canada konnte keine Abfindungsentschädigung für die Mitglieder sichern, die in der nächsten Kürzungsrunde ihre Stelle verlieren.

Die Fluggesellschaft hatte zuerst gesagt, die Entlassungen seien dauerhaft, später sprach sie davon, die Stellen würden nur temporär gestrichen. Das erschwerte der Gewerkschaft CUPE die Argumentation. Der von der Regierung bestellte Schiedsrichter lehnte die Abfindungspakete und Zusatzleistungen für Flugbegleiter ab, die die Fluggesellschaft verlassen oder Teilzeit arbeiten. Die Gelder, die der Richter den Flugbegleitern zugesprochen hat, erlaubten nur eine minimale Unterstützung für einen Teil der Angestellten, sagte CUPE in einem Statement.

Air Canada hatte im Juli Entlassungen von 600 Flugbegleitern angekündigt. Insgesamt sollen 2000 Stellen gestrichen und 7 Prozent Kapazität eingespart werden.