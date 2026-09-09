Air Cairo verbindet Köln Bonn mit Luxor

Air Cairo am Flughafen Köln/Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Vom Rhein an den Nil: Air Cairo nimmt ab dem 17. Oktober eine neue Strecke zwischen dem Köln Bonn Airport und Luxor auf.

Die ägyptische Fluggesellschaft verbindet Köln/Bonn künftig immer samstags mit der historisch bedeutenden Stadt und vergrößert damit ihr Angebot am Flughafen um eine weitere Destination.

Mit Luxor wächst das Ägypten-Angebot von Air Cairo am Köln Bonn Airport auf vier Direktziele. Wir freuen uns sehr, dass unsere Passagiere künftig noch mehr Möglichkeiten haben, Ägypten vom Rheinland aus zu entdecken,

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Luxor beherbergt mit den Tempeln von Karnak und Luxor sowie den Gräbern im Tal der Könige einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Stadt ist außerdem für Reisende interessant, die eine Nilkreuzfahrt oder eine Rundreise durch Ägypten planen. Wer einen Aufenthalt in Luxor oder eine Nilkreuzfahrt mit einem Badeurlaub am Roten Meer kombinieren möchte, kann mit Air Cairo von Köln/Bonn nach Luxor und etwa von Hurghada aus zurück ins Rheinland fliegen.

Das Angebot von Air Cairo ab Köln/Bonn ist das umfangreichste der Airline in Deutschland. Neben Luxor gehören auch Flüge nach Kairo, Hurghada und Marsa Alam dazu. Die Flüge nach Luxor sind über die Website von Air Cairo(Link zu externer Website) sowie über Reiseveranstalter und Reisebüros buchbar.

Über Air Cairo

Air Cairo ist eine ägyptische Fluggesellschaft, die ihren Sitz und ihre Basis in Kairo hat. Die Airline wurde 2003 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Mittlerweile hat Air Cairo mehr als 20 Millionen Passagiere befördert und verfügt über eine Flotte aus mehr als 40 Flugzeugen, mit der rund 50 Ziele in Europa, Afrika und Asien bedient werden. Von Köln/Bonn aus steuert die Fluggesellschaft die ägyptischen Destinationen Hurghada, Marsa Alam, Kairo und nun auch Luxor an.