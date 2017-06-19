Air Bucharest bedient Friedrichshafen Pristina

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Airport Friedrichshafen)

Ab dem 24. Juni 2017 wird Air Bucharest einmal in der Woche vom Bodensee-Airport Friedrichshafen nach Pristina fliegen.

Mit dieser Verbindung wird das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Kosovo direkt erreichbar, was vor allem für die rund 50.000 Mitbürger in der Vier-Länder-Region mit familiären Wurzeln im Kosovo ein äußerst attraktives Angebot darstellt. Diese zunächst bis Mitte September verfügbaren Charterflüge sind direkt über die Reisebüro Pristina GmbH buchbar. Zum Einsatz kommen Boeing 737 der Fluggesellschaft Air Bucharest.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airport Friedrichshafen: „Wir freuen uns, dass neben Belgrad, Tuzla und Skopje nun bereits die vierte Destination in Südosteuropa nonstop mit dem Bodensee-Airport verbunden wird. Dieses Flugangebot richtet sich vor allem an unsere Mitbürger aus dem Kosovo, die aus der Vierländerregion zeitsparend in ihre Heimat fliegen möchten, um dort Familie und Freunde in der „alten Heimat“ zu besuchen.“

Flughafen Friedrichshafen