Air Bridge Cargo übernimmt weiteren Jumbo

Boeing hat am 16. Januar 2014 den fünften Boeing 747-8F Vollfrachter an Air Bridge Cargo ausgeliefert.

Air Bridge Cargo ist eine Tochter der grössten russischen Luftfrachtunternehmung Volga-Dnepr Group und wird mit dem neuen Frachter das Streckennetz ab Moskau nach Asien, Europa und Nordamerika weiter stärken. Air Bridge Cargo betreibt momentan fünf Boeing 747-400ERF (Extended Range Freighter), drei Boeing 747-400 Frachter und fünf modernste Boeing 747-8 Frachter. Der Boeing 747-8 hat gegenüber dem Vorgänger eine um 16 Prozent vergrösserte Frachtkapazität und ist um einiges wirtschaftlicher als die Boeing 747-400.