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Air Bridge übernimmt erste Boeing 747-8F

30.01.2012 BGRO
AirBridge7478F_400

Air Bridge Cargo konnte am 26. Januar 2012 bei Boeing ihren ersten Boeing 747-8 Vollfrachter übernehmen.

Die Tochter von Volga-Dnepr hat bei Boeing fünf dieser neuen Jumbo Frachter in den Auftragsbüchern. Air Bridge Cargo operiert bereits elf 747 Vollfrachter, dazu gehören acht Boeing 747-400F, zwei Boeing 747-200 und eine Boeing 747-300. Die beiden älteren Jumbo Frachtversionen werden ausgemustert, sobald alle neuen Boeing 747-8 eingeflottet sind. Für Boeing ist dies die erste 747 Auslieferung in diesem Jahr, der Flugzeugbauer aus Seattle möchte im laufenden Jahr 35 bis 42 Boeing 747-8 ausliefern.
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