Air Berlin will Kapazität vergrössern

Der deutsche Low-Cost-Carrier Air Berlin will im nächsten Jahr ihre Kapazität um drei Prozent erweitern.

Die zweitgrösste Airline Deutschlands plant trotz wenig optimistischen Prognosen für das Jahr 2010 die Vergrösserung der Kapazität um drei Prozent auf vier Prozent. Das Angebot soll zusätzlich zu den Flügen der übernommenen TUIfly Routen erweitert werden. Air Berlin rechnet mit einem Negativ-Effekt durch die Aufnahme der TUI Strecken auf den Jahresgewinn 2009 in der Höhe von US$14,97 Millionen.

Link: Air Berlin