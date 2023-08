Air Berlin sucht Flugbegleiter

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands stellt Flugbegleiter ein. Air Berlin sucht dabei verstärkt für ihre Stationen München, Münster-Osnabrück und Nürnberg.

Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, bevorzugt in der Dienstleistungsbranche. Darüber hinaus werden sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse ebenso verlangt wie Mobilität und Flexibilität. Bewerberinnen und Bewerber sollten weiterhin Spaß daran haben, an Bord die Gastgeberrolle zu übernehmen. Interessenten an einem Arbeitsplatz über den Wolken finden weitere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Auswahlverfahren sowie die Online-Bewerbungsformulare auf der Air Berlin-Website.

Link: Air Berlin Jobs