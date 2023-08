Air Berlin stellt Flugbegleiter ein

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft sucht wieder Flugbegleiter. Plätze werden an verschiedenen Standorten in Deutschland frei.

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft sucht wieder Flugbegleiter. Für die Stationen München, Nürnberg, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück und Berlin wird Kabinenpersonal eingestellt.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über eine abgeschlossene Ausbildung – idealerweise in der Dienstleistungsbranche – verfügen und Gefallen daran finden, an Bord Gastgeber zu sein. Weitere Voraussetzungen sind unter anderem Flexibilität sowie sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse. Die sechswöchige, kostenlose Schulung findet zentral am Betriebsitz der Airline in Berlin statt. Weitere Informationen zu den Stellen-Anforderungen und den Bewerbungsfragebogen gibt es auf der Air Berlin-Website (airberlin.com/jobs). Interessenten sollten sich vorzugsweise online bewerben.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Wie viel Staatshilfe darf es sein? Gripen für Thailand fliegt. Neuer Single Aisle noch in weiter Ferne. Stealth heute.