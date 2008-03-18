Air Berlin muss mit Condor Kauf zuwarten

Das Bundeskartellamt will die Übernahme des deutschen Ferienfliegers Condor durch Air Berlin erst im Juni gutheissen.

Die Frist ist bereits zum zweiten Mal um zwei Monate verlängert worden, dies Berichtet heute Abend das deutsche Handelsblatt. Berufen tut sich die Redaktion auf Aussagen einer Sprecherin des Kartellamtes. Hier stellt sich nun die Frage ob eine solche Grossübernahme überhaupt Sinn bringt, für die Kunden entstehen sicherlich keine Vorteile. In diesen sehr engen und schon fast Oligopolähnlichen Strukturen fördern solche Monsterzusammenschlüsse den Wettbewerb nicht sonderlich und führen über kurz oder lang zu Preiserhöhungen.