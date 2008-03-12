Air Berlin mit vorläufigem Ergebnis für 2007

Die vorläufigen Zahlen der Air Berlin Group für das Jahr 2007 liegen vor. Diese fielen aufgrund von Verzögerungen bei der LTU-Intergration schwach aus.

Die vorläufigen Zahlen der Air Berlin Group für das Jahr 2007 liegen vor. Diese fielen aufgrund einer einmaliger Ergebnisbelastung schwach aus.