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Air Berlin mit neuer Kurzstrecke

16.10.2009 RK
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Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin erweitert ihr inner¬deutsches Streckennetz und bietet ab dem 26. Oktober 2009 erstmals Flüge zwischen Frankfurt und Hamburg an.

CR Air Berlin

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin erweitert ihr inner­deutsches Streckennetz und bietet ab dem 26. Oktober 2009 erstmals Flüge zwischen Frankfurt und Hamburg an.
 
Beide Städte werden von Montag bis Freitag bis zu sechs Mal täglich und am Wochenende bis zu zwei Mal täglich miteinander verbunden. Die neue Strecke ist insbesondere für Geschäfts­reisende interessant. Unternehmen, die bereits einen Firmenvertrag mit Air Berlin abgeschlossen haben, profitieren von einem erweiterten Angebot innerhalb Deutschlands. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Das günstigste Ticket für die einfache Strecke gibt es ab 29 Euro inklusive Steuern, Gebühren und Meilen.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen in Europa. A380 überholt bei SIA Boeing 747. Neuster Citation Jet.

 

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