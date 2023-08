Air Berlin mit neuem Kommunikationsdirektor

Hans-Christoph Noack (54), bisher verantwortlich für die Management-Berichterstattung im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.), tritt am 1. Januar 2009 als Kommunikationsdirektor bei der Air Berlin PLC ein.

Er wird Nachfolger von Peter Hauptvogel (67), der als Berater des Vorstandes und Chefredakteur des Air Berlin Magazins im Haus bleibt. Hauptvogel leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens seit 1992.