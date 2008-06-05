Air Berlin mit mehr Passagieren im Mai

Air Berlin meldet auch für den Monat Mai positive Zahlen. Insgesamt reisten 2.716.646 Gäste mit den Flugzeugen der Firmengruppe.

Das entspricht einem Passagier-Wachstum von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (05/2007: 2.597.625). Auch die Auslastung der Flotte verbesserte sich im Monatsvergleich von 77,5 auf 80,8 Prozent um 3,3 Prozentpunkte.

Kumuliert steigerte Air Berlin ihre Gästezahl in den ersten fünf Monaten des Jahres um 8,3 Prozent auf 10.790.381 Passagiere (2007: 9.960.628). Die Auslastung verbesserte sich von Januar bis Mai 2008 um 3,8 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent (2007: 72,4 Prozent). Der Umsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer (ASK) entwickelte sich im Mai 2008 deutlich positiv und lag mit 5,31 Eurocent um 11,1 Prozent über dem Vorjahresniveau (05/2007: 4,78 Eurocent).