Air Berlin mit höherer Auslastung
07.07.2008 RK
Im Monat Juni 2008 beförderte Air Berlin insgesamt 2.704.655 Passagiere. Die Auslastung der Flugzeuge war mit 80,9 Prozent um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres.
Im Monat Juni 2008 beförderte Air Berlin insgesamt 2.704.655 Passagiere (06/2007: 2.706.088). Die Auslastung der Flugzeuge war mit 80,9 Prozent um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres (06/2007: 80,2 Prozent).
In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte Air Berlin die Zahl ihrer Fluggäste um 6,5 Prozent auf 13.495.036 steigern. Im Vorjahreszeitraum waren es 12.666.716 Gäste. Die kumulierte Auslastung nahm von 73,9 auf 77,1 Prozent zu – ein Plus von 3,2 Prozentpunkten gegenüber 2007.
Der Umsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer (ASK) erhöhte sich im Juni 2008 um 9 Prozent von 4,88 auf 5,32 Eurocent.