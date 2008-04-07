Air Berlin mit guten März Zahlen

Im Berichtsmonat flogen 2,175 Millionen Passagiere mit der zweitgrössten Fluggesellschaft Deutschlands. Auch die Auslastung wurde verbessert.

Air Berlin hat die Zahl ihrer Gäste weiter gesteigert. Insgesamt reisten 2.175.427 Passagiere im März mit der Fluggesellschaft (inklusive ihrer Tochtergesellschaften LTU und Belair sowie der Luftfahrtgesellschaft Walter). Das entspricht einem Zuwachs von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Auch die Auslastung der Flotte verbesserte sich um 3,9 Prozentpunkte von 73,8 Prozent im März 2007 auf 77,8 Prozent im März 2008. Der Umsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer (ASK) lag im März 2008 mit 5,23 Eurocent leicht über dem Vorjahresniveau.