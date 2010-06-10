Air Berlin mit Passagierplus im Mai

Air Berlin hat im Mai 2010 2.905.322 Passagiere befördert. Das entspricht einer Steigerung von 1,8 Prozent (Mai 2009: 2.853.716 inklusive übernommener TUIfly-Strecken).

Air Berlin hat im Mai 2010 2.905.322 Passagiere befördert. Das entspricht einer Steigerung von 1,8 Prozent (Mai 2009: 2.853.716 inklusive übernommener TUIfly-Strecken).

Die Auslastung der Flugzeuge verringerte sich um 2,7 Prozentpunkte von 76,7 auf 74,0 Prozent. Auch beim Erlös pro Sitzplatzkilometer (ASK) verzeichnet das Unternehmen einen Rückgang. Dieser sank vor dem Hintergrund des zögerlichen Buchungsverhaltens durch die Vulkanasche-Problematik um 6,9 Prozent von 5,88 auf 5,48 Eurocent.

Kumuliert beförderte Air Berlin in den Monaten Januar bis Mai 2010 insgesamt 11.205.691 Passagiere inklusive übernommener TUIfly-Strecken und damit 1,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2009: 11.415.854). Die Auslastung der Flugzeuge sank im Fünf-Monatsvergleich um 1,9 Prozentpunkte von 73,8 auf 71,9 Prozent. Die kumulierte Kapazität wurde in den Monaten Januar bis Mai 2010 geringfügig um 0,7 Prozent erhöht.

Mai 2010 Mai 2010 kumuliert Kapazität 3.922.586 Kapazität 15.577.521 Passagiere 2.905.322 Passagiere 11.205.691 Auslastung in % 74,0 Auslastung in % 71,9

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Airbus A380 Break-even in fünf Jahren. PiperJet Konzept arbeitet zufriedenstellend. Lufthansa übernimmt ersten Superjumbo. Airbus A380 auf der Kurzstrecke.