Air Berlin mit Anpassungen im Streckennetz

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Deutschlands baut Düsseldorf - Shanghai von fünf Flügen auf drei Flüge pro Woche ab. Peking bleibt wie bisher im Programm. Viele Flüge für den Winterflugplan sind bereits buchbar.

Ab Juli wird Air Berlin jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag ab Düsseldorf nach Shanghai fliegen. Zwei Flüge werden aus dem Programm genommen, weil die Nachfrage abgenommen habe. Die Peking Flüge bleiben weiterhin wie bisher im Flugprogramm. Alle innerdeutschen Flüge im Winterflugplan können bereits ab morgen zu vorteilhaften Preisen gebucht werden. Auch viele Europa Destinationen sind für Buchungen im Winterflugplan bereits aufgeschaltet. Im Winterflugplan wird Air Berlin von Berlin Tegel neu zweimal täglich nach Paris Orly fliegen. Im Flugprogramm stehen jeweils ein Morgen- und ein Abendflug. Am Wochenende fliegt Air Berlin von Tegel einmal pro Tag nach Paris Orly.