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Air Berlin mietet neue Boeing 737 bei MCAP

23.04.2010 RK
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MC Aviation Partners und Air Berlin haben bekannt gegeben, eine „Purchase-and-Lease-Back“-Vereinbarung für drei neue Boeing 737-800 Flugzeuge unterzeichnet zu haben.

Die erste Auslieferung fand bereits im Januar 2010 statt. Die weiteren Flugzeuge werden im Mai und August 2010 erwartet. Alle drei Maschinen werden mit CFM56-7B24-Triebwerken ausgestattet sein. Ulf Hüttmeyer, CFO der Air Berlin PLC, kommentierte: „Wir freuen uns, diesen wertvollen Geschäftsabschluss verkünden zu können und damit die Basis für eine neue wichtige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen geschaffen zu haben.“
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