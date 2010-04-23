Air Berlin mietet neue Boeing 737 bei MCAP

MC Aviation Partners und Air Berlin haben bekannt gegeben, eine „Purchase-and-Lease-Back“-Vereinbarung für drei neue Boeing 737-800 Flugzeuge unterzeichnet zu haben.

Die erste Auslieferung fand bereits im Januar 2010 statt. Die weiteren Flugzeuge werden im Mai und August 2010 erwartet. Alle drei Maschinen werden mit CFM56-7B24-Triebwerken ausgestattet sein. Ulf Hüttmeyer, CFO der Air Berlin PLC, kommentierte: „Wir freuen uns, diesen wertvollen Geschäftsabschluss verkünden zu können und damit die Basis für eine neue wichtige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen geschaffen zu haben.“