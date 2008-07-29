Air Berlin lässt die Marke LTU verschwinden

Das Traditionslogo von LTU wird allmählich von den Maschinen verschwinden. Es sei einfacher im Konzern nur eine Marke zu kommunizieren, liess der Geschäftsführer von Air Berlin verlauten.

Vor ungefähr einem Jahr hatte Air Berlin die Düsseldorfer FluggesellschaftLTU übernommen. Nun soll das LTU Logo auf den Flugzeugen verschwinden.Aus verkehrsrechtlichen Gründen sei es zwar erforderlich das LTU-Logoauf einigen Strecken noch zu belassen, über lurz oder lang werden aber auch die letzten Maschinen das Air Berlin Logo tragen. Ursprünglich wurde LTU 1955 als Lufttransport Union gegründet.