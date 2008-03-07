Air Berlin ist gut unterwegs

Air Berlin meldet für den Berichtsmonat Februar zweistellige Wachstumsraten.

Im Monat Februar hat Air Berlin die Zahl ihrer Passagiere deutlich gesteigert. Insgesamt flogen 1.874.177 Gäste mit Air Berlin (inkl. LTU, Belair und Luftfahrtgesellschaft Walter) und damit 14,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres (02/2007: 1.632.799).

In den ersten zwei Monaten erhöhte sich die Passagierzahl ebenfalls zweistellig um 14,4 Prozent von 3.195.258 auf 3.655.733 Gäste.

Die Auslastung der Flotte verbesserte sich im Februar dieses Jahres um 4,1 Prozentpunkte auf 72,5 Prozent. Im Vergleichsmonat des Vorjahres betrug sie 68,4 Prozent. Kumuliert stieg die Auslastung in den Monaten Januar und Februar 2008 um 4 Prozentpunkte von 66,8 auf 70,8 Prozent.