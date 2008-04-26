Air Berlin hält an Condor Kauf fest

Die Air Berlin nimmt Stellung zu einem Presseartikel, der zu Berichten wusste, dass die zweitgrösste Fluggesellschaft Deutschlands Condor nicht übernehmen will.

Air Berlin zeigt sich weiterhin fest entschlossen, im Februar nächsten Jahres 75 Prozent und im Jahr darauf die restlichen 25 Prozent der Condor Anteile zu kaufen. Die Fluggesellschaft sah sich gezwungen einen Bericht im „Manager Magazin“ zu dementieren. Dort wurde behauptet, dass Air Berlin die Gespräche mit dem Kartellamt erschwere, um aus dem Deal auszusteigen. Diese Behauptung wurde durch den Geschäftsführer, Joachim Hunold, postwendend zurückgewiesen.

Air Berlin dementierte auch die Aussage, dass die Eigenmittel für den Kauf nicht ausreichen würden, weil der Börsenkurs in den letzten Monaten unter Druck gekommen war.