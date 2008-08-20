Air Berlin erneut ausgezeichnet

Die zweitgrößte deutsche Airline bietet Ihren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Reiseportals „smavel.com“.

Air Berlin überzeugte durch ihren Service, die Verpflegung an Bord, 20 kg Freigepäck pro Passagier, günstige Kindertarife sowie gute Konditionen für die Beförderung von Haustieren und Sondergepäck. Der transparente Buchungsprozess – der Kunde bekommt sehr früh einen Überblick über den Endpreis – wurde von den Testern ebenfalls gelobt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Lufthansa und Condor. Die Billigkonkurrenten Easyjet und Ryanair landeten abgeschlagen auf den beiden hinteren Rängen. Darüber hinaus wurde die Freundlichkeit der Air Berlin-Flugbegleiter kürzlich im Zuge der Verleihung der World Airline Awards 2008 vom englischen Consultingunternehmen Skytrax ausgezeichnet. Die Kabinenbesatzung von Air Berlin kann sich über den Titel „Best Cabin Staff Northern Europe“ freuen.