Air Berlin erhöht Preise und streicht Strecken

Die Fluggesellschaft Air Berlin muss die Preise anheben, um die hohen Treibstoffkosten nur halbwegs wett machen zu können.

Die Fluggesellschaft Air Berlin muss die Preise anheben, um die hohen Treibstoffkosten nur halbwegs wett zu machen.

Der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft Air-Berlin, Joachim Hunold, hat Preiserhöhungen angekündigt. Zudem sollten Strecken stillgelegt werden, sagte Hunold. Darüber hinaus könnten bis Ende des Jahres mehr als die geplanten 14 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. "Die 14 Jets sind unter Umständen nur ein Anfang. Wir schauen uns unser Strecken- portofolio täglich an“, sagte Hunold.