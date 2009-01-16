Air Berlin erhält Zulassung für CAT III b Anflüge
16.01.2009 RK
Air Berlin ist in Europa die erste Fluggesellschaft, die künftig auf ihren Maschinen des Typs Boeing 737NG CAT IIIb-Anflüge durchführen darf.So sind fortan schon Landungen bei einer Nebelsichtweite von nur 75 Metern möglich. Wo die Maschinen früher zu anderen Flughäfen umgeleitet werden mussten, können die Boeings der Air Berlin nun auch bei diesen widrigsten Nebelbedingungen Landungen durchführen. Die mehr als 40 Maschinen umfassende Boeing-Flotte von Air Berlin hat vom Luftfahrtbundesamt die Zulassung für Instrumentenlandungen dieser bislang höchsten Kategorie erhalten. Link: Air Berlin