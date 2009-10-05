Air Berlin einigt sich mit LTU-Kabinenpersonal

Die Geschäftsführung der LTU hat mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di einen Abschluss der Tarifverhandlungen für ihr Kabinenpersonal erzielt.



Damit sind alle Tarifverträge der Air Berlin-Tochtergesellschaft LTU verhandelt. Der Abschluss steht unter Vorbehalt der Erklärungsfrist bis zum 13.11.2009 und der offiziellen Urabstimmung von ver.di. Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrags endet am 31.12.2010.

Der neue Vergütungstarifvertrag für die LTU-Kabine beinhaltet eine monatliche Stundengarantie von 66 Blockstunden rückwirkend zum 1.1.2009 bzw. 69 Blockstunden ab dem 1.1.2010. Damit übernimmt die Arbeitgeberseite trotz Personalüberhangs das unternehmerische Risiko. Zudem wurden auch in Zeiten schwankender Nachfrage betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31.12.2010 ausgeschlossen. Im Gegenzug einigten sich die Tarifparteien auf eine Nullrunde bei den linearen Vergütungssteigerungen bis Ende 2010. Weitere Punkte sind unter anderem eine Besitzstandswahrung und die Einführung einer Sektorenzulage.

„Mit diesem Tarifabschluss haben wir einen fairen Kompromiss gefunden“, sagte LTU-Geschäftsführer Helmut Weixler. „Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, denen die Luftfahrtbranche weltweit gegenübersteht, erhält unser Kabinenpersonal durch Kündigungsschutz und Stundengarantien zusätzliche Sicherheit. Gleichzeitig übernehmen die Mitarbeiter durch den Verzicht auf Gehaltserhöhungen Verantwortung für ihre Arbeitsplätze.“