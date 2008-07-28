Air Berlin dementiert Insolvenz-Gerüchte

Air Berlin Chef Joachim Hunold sagte, Gerüchte darüber, dass die Fluggesellschaft vor einer Insolvenz stehe, seien nicht haltbar.

Das Unternehmen sei nicht pleite und die Situation sei auch nicht brenzlig. Die Gerüchte seien durch einen „merkwürdigen Analystenbericht“ der Dresdner Bank entstanden, den eine Nachrichtenagentur falsch wiedergegeben und die „Bild“-Zeitung dadurch in Umlauf gebracht habe. Air Berlin könne eine gute Buchungslage verzeichnen und profitiere nun vom Lufthansa Streik. Da Air Berlin 88 Prozent des Treibstoffbedarfs für dieses Jahr durch Termingeschäfte abgesichert habe, werden sie nicht allzu stark von den hohen Ölpreisen getroffen.