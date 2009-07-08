Air Berlin: Erlös steigt zweistellig im Juni

Im Juni hat Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin ihren Erlös pro Sitzplatzkilometer im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14 Prozent gesteigert.

Der Yield stieg von 5,32 Eurocent im Juni 2008 auf 6,07 Eurocent im Juni 2009. Da die Kapazität im Monatsvergleich gezielt um 2,7 Prozent reduziert wurde, ging auch die Zahl der Fluggäste von 2.704.655 auf 2.571.581 Passagiere zurück (-4,9 Prozent). Die Auslastung der Flugzeuge sank von 80,9 auf 79,1 Prozent. Das entspricht einem Minus von 1,8 Prozentpunkten. In den ersten sechs Monaten des Jahres verringerte sich die Passagierzahl um 5,8 Prozent auf insgesamt 12.714.822 Gäste (2008: 13.495.036), da auch die kumulierte Kapazität um drei Prozent geringer ausfiel. Im gleichen Zeitraum ging die Auslastung der Flugzeuge um 2,2 Prozentpunkte von 77,1 Prozent auf 74,9 Prozent zurück.

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