Air Belin baut in Spanien aus

Air Berlin baut ihr innerspanisches Streckennetz zum Winterflugplan 2008/09 weiter aus. So können Air Berlin-Passagiere seit 8. Juli unter 70 innerspanischen Flugverbindungen für den kommenden Winter wählen.

Über das Drehkreuz Palma sind jetzt insgesamt 11 Städte in Spanien sowie Faro in Portugal miteinander verbunden.

Verbessert wurde beispielsweise die Verbindung nach Sevilla, das im Winter bis zu zweimal täglich via Palma mit den spanischen Metropolen Alicante, Barcelona, Santiago de Compostela und Valencia verknüpft ist. „Mit dem erweiterten Angebot an innerspanischen Flugverbindungen antworten wir auf die gestiegene Nachfrage nach Städtereisen“, so Alvaro Middelmann, Direktor Air Berlin Spanien und Portugal. „Unsere Verkaufszahlen für Spanien liegen bereits jetzt 30 Prozent über denen des Vorjahres.“ Über das Drehkreuz von Air Berlin in Palma wurden im Jahr 2007 rund 6,4 Millionen Passagiere befördert. Allein im Zeitraum von Januar bis Mai 2008 nutzten 2,3 Millionen Passagiere das Air Berlin-Angebot am Flughafen Palma. Damit konnte sich die Fluggesellschaft erneut als größte Airline auf Europas wichtigstem Ferienflughafen behaupten. Insgesamt bietet Air Berlin ab Palma Direktflüge zu 43 Städten in sieben Ländern an.