Air Baltic zum besten lettischen Arbeitgeber gewählt

Air Baltic Boeing 737 (Foto: Air Baltic)

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic wurde als einer der besten Arbeitgeber Lettlands ausgezeichnet.

Das Ergebnis basiert auf einer Umfrage, die von der Personalvermittlungsagentur CV-Online in ganz Lettland durchgeführt wurde. Damit wurde Air Baltic zum dritten Mal in Folge in der Kategorie Transport & Logistik zum besten nationalen Arbeitgeber gewählt. Innerhalb der letzten acht Jahre wurde das Unternehmen in ähnlichen Studien wiederholt als bester Arbeitgeber genannt.

„Wir freuen uns sehr, dass Air Baltic diese Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahre erhalten hat“, sagt Martin Gauss, CEO von Air Baltic. „In dieser Zeit hat das gesamte Team dazu beigetragen, dass Air Baltic heute wieder profitabel ist. Es ist toll, dass sich immer mehr junge Fachkräfte bei uns bewerben und uns als einen der besten Arbeitgeber des Landes sehen.“

In verschiedenen Studien und Umfragen, die seit 2007 in ganz Lettland durchgeführt wurden, war Air Baltic konstant als einer der besten Arbeitgeber aufgeführt (TOP 1 Arbeitgeber 2011, TOP 2 Arbeitgeber 2010, TOP 3 Arbeitgeber 2007 und 2008).

Aktuell beschäftigt Air Baltic über 1000 Angestellte aus nahezu 30 Nationen.

Von ihrem Heimatflughafen Riga aus bedient Air Baltic über 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten. Darüber hinaus bietet Air Baltic neue Direktbverbindungen abTallinn, Vilnius und bald auch ab Heringsdorf/Usedom.

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