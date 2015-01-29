Air Baltic startet Direktverbindung Tallinn Berlin

Air Baltic Boeing 737 (Foto: Air Baltic)

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic nimmt eine weitere Direktverbindung von Tallinn aus in ihr Sommerflugprogramm auf.

Ab 6. Mai 2015 erweitert die Strecke Tallinn-Berlin das bereits bestehende Direktflugangebot zwischen Tallinn und Paris. Die neue Strecke Tallinn-Berlin wird vier Mal wöchentlich geflogen und ermöglicht deutschen Passagieren eine schnellere Verbindung in eine weitere baltische Hauptstadt.

„Indem wir Anschlüsse zwischen den baltischen Hauptstädten und verschiedenen europäischen Zielflughäfen ausbauen, festigen wir unsere Position als gesamt-baltische Fluglinie“, erklärt Martin Gauss, CEO von Air Baltic. „Besonders freut uns, dass wir die neue Route zwischen Berlin und Tallinn gemeinsam mit unserem Code Share-Partner Air Berlin anbieten und so die Verbindung zwischen dem Baltikum und Mitteleuropa stärken können.“

Ab dem 6. Mai 2015 startet Air Baltic vier Mal wöchentlich mit einer Bombardier Q400 NextGen von Berlin aus nach Tallinn. Einzeltickets sind ab 75,00 EUR einschließlich Flughafengebühr und Transaktionskosten erhältlich. Eine Übersicht zu allen Air Baltic-Flügen kann über die Homepage des Unternehmens abgerufen werden: www.airbaltic.com .

Von ihrem Heimatflughafen Riga bedient Air Baltic 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten.

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