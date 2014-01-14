Air Baltic schafft zum Jahresende Pünktlichkeitsrekord

Im letzten Quartal 2013 erreichte die lettische Fluggesellschaft Air Baltic eine rekordverdächtige 15 Minuten Pünktlichkeitsrate. Im Oktober lag diese bei 91,7 Prozent, im November bei 96,2 Prozent und im Dezember bei 93,2 Prozent. Mit Blick auf die verga