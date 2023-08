Air Baltic mit mehr Fluggästen

Air Baltic steigerte die Passagierzahl im 2009 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozentpunkte auf rund 2,8 Millionen.

Die lettische Fluglinie Air Baltic hat im Jahr 2009 insgesamt 2.757.404 Passagiere befördert. Dies entspricht einer Steigerung von sechs Prozent gegenüber 2008. Trotz eines für die Luftfahrtbranche turbulenten Jahres konnte Air Baltic ihren Service verbessern sowie die operative und finanzielle Leistung steigern. Die Airline gilt im Baltikum als wichtiger Wachstumstreiber.Neben den Passagierzahlen hat Air Baltic auch die Auslastung gesteigert: Sie lag 2009 bei 68 Prozent, was einem Zuwachs von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen Januar und Ende Dezember 2009 hat die Fluglinie 45.967 Flüge abgewickelt das waren vier Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Die Flugpünktlichkeit von Air Baltic lag 2009 bei 91,3 Prozent.Wie für die Luftfahrtbranche allgemein war 2009 auch für Air Baltic ein schwieriges Jahr: Da das Bruttoinlandprodukt in Lettland um mehr als 18 Prozent fiel, verlor Air Baltic in 2009 einen Großteil der Kunden aus dem Heimatmarkt. Dadurch war die Fluggesellschaft gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit deutlich einzuschränken und mehrere Routen beispielsweise ab Vilnius zu schließen. Auch der Verkauf der Anteile an Air Baltic durch die schwedische SAS veranlasste die lettische Airline dazu, ihre Strategie zu überdenken. Dennoch war 2009 für Air Baltic auch erfolgreich: So restrukturierte die Airline ihr Geschäft, indem sie verstärkt auf den Transit-Verkehr setzte. Damit konnte Air Baltic ihre Passagierzahlen am Heimatflughafen in Riga um über 30 Prozent steigern. Ein Erfolg, der prompt registriert wurde: Der Verband der europäischen Regionalfluglinien zeichnete Air Baltic als Airline des Jahres 2009/2010 aus. Darüber hinaus hat Air Baltic erheblich bei Service und Pünktlichkeit zugelegt. Das wissen auch Politiker zu schätzen: Europaweit haben inzwischen fünf Regierungen Air Baltic als Fluglinie für ihre Angestellten gewählt.Aufgrund des starken Zuwachses beim Transitverkehr konnte Air Baltic das hohe Niveau der Passagiererträge in 2009 halten. Außerdem steigerte das Angebot an verschiedenen Dienstleistungen und Produkten wie beispielsweise Hotelreservierungen, Versicherungen und Autovermietungen das Ergebnis deutlich. Die Fluggesellschaft wird bereits als „Nokia des Baltikums“ betitelt: Air Baltic ist heute einer der größten Exporteure von Dienstleistungen in Lettland – der Anteil von Air Baltic an den lettischen Exporten ist größer als der von Nokia an den finnischen. Die anhaltend gute Leistung der Airline auch im Dezember lässt das Management ein vorläufiges positives Ergebnis von 14 Millionen Lettischen Lats (28 Millionen US Dollar) erwarten.Da Air Baltic in 2010 erneut sinkende Passagierzahlen innerhalb des Baltikums erwartet, wird die Fluggesellschaft dieses Jahr mindestens neun neue Routen eröffnen, um so das Transitaufkommen weiter zu steigern. Die neuen Strecken werden sich auf Nischenmärkte wie Skandinavien und die GUS konzentrieren, wo der Wettbewerbsdruck für Air Baltic gering ist. Neue Angebote wie das Online-Reisebüro www.airBalticTravel.com sowie das neue Treueprogramm Baltic Miles sollen einen beträchtlichen Beitrag zu den Ergebnissen in 2010 leisten.