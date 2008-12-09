Air Baltic mit mehr Fluggästen
09.12.2008 RK
Die baltische Fluggesellschaft Air Baltic konnte im November mit 189.547 Fluggästen 13 Prozent mehr Passagiere transportieren als ein Jahr zuvor.Im November 2007 flogen 168.026 Fluggäste mit Air Baltic im November 2008 stiegen bei der Airline aus dem Baltikum 189.547 Passagiere zu, dies entspricht einem Plus von 13 Prozent. Bis und mit November flogen mit Air Baltic 2.396.762 Passagiere, was einer Zunahme von 29 Prozentpunkten gleichkommt. Auch bei den angebotenen Flügen legte die Fluggesellschaft im November um 17 Prozent auf 3.327 zu. Die Auslastung blieb im November mit 58 Prozent gleich wie im Vorjahr. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 5. Dezember 2008.