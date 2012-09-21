Air Baltic mit mehr Flügen
Ab 28. Oktober 2012 startet die lettische Fluggesellschaft Air Baltic mit einer erhöhten Anzahl an Flügen in die Wintersaison. Auch dank zahlreicher Kooperationen kann Air Baltic ihren Service weiter ausbauen.
Ab 28. Oktober 2012 startet die lettische Fluggesellschaft Air Baltic mit einer erhöhten Anzahl an Flügen in die Wintersaison. Auch dank zahlreicher Kooperationen kann Air Baltic ihren Service weiter ausbauen.
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Destinationen (über den Transitflughafen Riga)
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Flugfrequenz
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Preis *,
Basis-Tarif
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Preis*,
Business Flex- Tarif
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London (Großbritannien)
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8 Flüge pro Woche
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EUR 27
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EUR 629
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Paris (Frankreich)
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9 Flüge pro Woche
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EUR 69
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EUR 599
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Brüssel (Belgien)
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10 Flüge pro Woche
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EUR 55
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EUR 599
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Amsterdam (Niederlande)
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9 Flüge pro Woche
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EUR 55
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EUR 599
EUR 505
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Budapest (Ungarn)
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3 Flüge pro Woche
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EUR 65
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EUR 585
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Wien (Österreich)
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10 Flüge pro Woche
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EUR 69
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EUR 605
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München (Deutschland)
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10 Flüge pro Woche
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EUR 69
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EUR 585
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Düsseldorf (Deutschland)
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5 Flüge pro Woche
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EUR 69
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EUR 505
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Billund (Dänemark)
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4 Flüge pro Woche
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EUR 69
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-
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Bergen (Norwegen)
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4 Flüge pro Woche
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EUR 55
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-
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Oslo (Norwegen)
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20 Flüge pro Woche
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EUR 27
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EUR 495
- Air Baltic wird die Flugroute Riga – London auf acht Flüge pro Woche, gegenüber sieben im letzten Jahr, erhöhen.
- Zwei Flüge pro Woche mehr als im letzten Jahr bietet die Airline auf der Strecke Riga – Paris mit insgesamt neun Flügen pro Woche an. Die Partnerschaft mit AirFrance ermöglicht Air-Baltic-Passagieren zusätzlich über 150 Destinationen weltweit zu erreichen.
- Von und nach Brüssel können Reisende zehnmal pro Woche gelangen, was einem Anstieg um zwei weitere Flüge wöchentlich im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Kooperation mit Brussels Airlines werden darüber hinaus günstige Verbindungen zu Zielen in Afrika offeriert.
- Die Route nach Amsterdam wird Air Baltic von sieben auf neun Flüge pro Woche erhöhen und in Verbindung mit seinem Codeshare Abkommen mit KLM weitere Destinationen weltweit anfliegen.
- Bis zu zehnmal statt wie bislang siebenmal pro Woche fliegt Air Baltic außerdem auf der Route Riga – Wien in Kooperation mit Austrian Airlines.
- Und auch die Flugfrequenz der Strecke Riga – München wird auf zehnmal pro Woche erhöht.
- Fünf Flüge pro Woche werden auf der Route Riga – Düsseldorf angeboten (viermal im vergangenen Winter).
- Von und nach Bergen sowie Billund wird Air Baltic ab diesem Winter viermal pro Woche fliegen, die Route Riga – Oslo wird sogar auf wöchentlich 20 Flüge aufgestockt. Damit werden Verbindungen zwischen dem Baltikum und Norwegen pro Woche 29-mal bedient.
Von ihrem Heimatflughafen Riga bedient Air Baltic über 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS, dem Nahen Osten und Zentralasien, darunter viele Ziele in Skandinavien und Russland.
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