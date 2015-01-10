Air Baltic ist weltweit pünktlichste Airline

Air Baltic Boeing 737 (Foto: Air Baltic)

In einem weltweiten Vergleich des Analyseunternehmens OAG zur Pünktlichkeit von Flügen im Jahr 2014 belegte die lettische Fluggesellschaft Air Baltic (www.airBaltic.com) den ersten Platz.

Zu diesem Ergebnis kam die OAG nach einer Auswertung von insgesamt 43,5 Millionen Flugdaten. „Unsere Kunden können auf anhaltend pünktliche Flüge vertrauen“, freut sich Martin Gauss, CEO von Air Baltic. „Unser Team ist sehr stolz auf dieses Ergebnis.“

Der OAG zufolge erreichte Air Baltic einen Pünktlichkeitsindikator von 94,9 Prozent für Flüge zwischen Riga und Zielen in Europa, dem Mittleren Osten sowie Russland und den GUS-Staaten. Das bedeutet, dass mehr als neun von zehn Air Baltic-Flügen pünktlich landen. Im globalen Ranking folgen auf Air Baltic Hawaiian Airlines, Australian Airline, Iberia und Norwegian Air Shuttle.

John Grant, CEO von OAG, sagt: „Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung bei der Analyse und Auswertung von Flugdaten kann die OAG die zuverlässigsten Daten zu Status und on-time Performance bei Flügen liefern. Mit einem Pünktlichkeitsindex von 94,9 Prozent liegt die lettische Fluggesellschaft Air Baltic weit über dem Durchschnitt und lässt dabei alle anderen Airlines weltweit hinter sich.“

Als erste Fluggesellschaft Europas hat Air Baltic im Jahr 2009 eine Garantie für pünktliche Landungen eingeführt. Kommt es im unwahrscheinlichen Fall dennoch zu einer Verzögerung, bietet diese Garantie zusätzliche Vorteile.

Von ihrem Heimatflughafen Riga bedient Air Baltic 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten. Für die kommende Sommersaison hat Air Baltic bisher Rhodos (Griechenland), Dubrovnik (Kroatien) und Aalborg (Dänemark) als neue Destinationen in den Flugplan aufgenommen.