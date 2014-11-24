Air Baltic ist Nr. 1 in Sachen Pünktlichkeit

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat im Oktober den besten Indikator bei pünktlichen Landungen unter den Low Cost Carriers erreicht.

Dies ergab eine Untersuchung des Analyseunternehmens FlightStats (www.flightstats.com), das die Ergebnisse von täglich nahezu 150.000 Flügen von Tausenden Fluggesellschaften weltweit nachverfolgt. "Unsere Führungsposition in Sachen Pünktlichkeit verdeutlicht das Engagement von Air Baltic, unseren Kunden einen hohen Qualitätsstandard zu bieten und einen effizienten Ablauf zu gewährleisten“, so Martin Sedlácký, COO von Air Baltic.

Im Oktober lag der Pünktlichkeitsindikator für Air Baltic-Landungen bei 95,26 Prozent, was bedeutet, dass 95 von 100 Flügen pünktlich oder vorzeitig gelandet sind.

Als erste Fluggesellschaft Europas hat Air Baltic im Jahr 2009 eine Garantie für pünktliche Landungen eingeführt. Kommt es im unwahrscheinlichen Fall dennoch zu einer Verzögerung, bietet diese Garantie zusätzliche Vorteile.

Von ihrem Heimatflughafen Riga bedient Air Baltic 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten.

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