Air Baltic finalisiert CSeries Auftrag

Die baltische Fluggesellschaft hat sich für den Kauf von zehn CS300 von Bombardier entschieden und einen Festauftrag für zehn Flugzeuge unterschrieben. Die Maschinen sollen ab dem vierten Quartal 2015 eingeführt werden.

Neben den zehn CS300 Verkehrsflugzeugen wird Air Baltic auch einen modernen Simulator für diesen Flugzeugtyp beschaffen. Die zehn Maschinen entsprechen einem Wert von 764 Millionen US Dollar. Air Baltic hat auch noch zehn Optionen in den Vertrag mit Bombardier eingehandelt. Der Auftrag folgt einer Absichtserklärung, die im Juli 2012 anlässlich der Farnborough Air Show unterzeichnet wurde. Die erste CS300 soll im vierten Quartal 2015 ausgeliefert werden und die restlichen neun Maschinen sollen im 2016 in die Flotte von Air Baltic eingegliedert werden.