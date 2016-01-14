Air Baltic bleibt weltweit pünktlichste Airline

Air Baltic Boeing 737 (Foto: Air Baltic)

Zum zweiten Mal in Folge ist die lettische Fluggesellschaft Air Baltic 2015 die weltweit pünktlichste Airline.

In einem weltweiten Vergleich des Analyseunternehmens OAG zur Pünktlichkeit von Flügen im Jahr 2015 belegte Air Baltic wie schon im Vorjahr den ersten Platz. Zu diesem Ergebnis kam OAG nach einer Auswertung von insgesamt 50 Millionen Flugdaten.

„Unsere Kunden können sich auf einen stets pünktlichen Service verlassen. Wir sind als Team bei Air Baltic sehr stolz, dieses Ergebnis zum zweiten Mal in Folge erreicht zu haben, zumal im Vergleich zu 2014 insgesamt weniger europäische Fluggesellschaften in den Top 10 vertreten sind", freut sich Martin Gauss, CEO von Air Baltic.

OAG zufolge erreichte Air Baltic einen Pünktlichkeitsindikator von 94,4 Prozent für Flüge zwischen Riga und Zielen in Europa, dem Mittleren Osten sowie Russland und den GUS-Staaten. Das bedeutet, dass mehr als neun von zehn Air Baltic-Flügen pünktlich landen. Im globalen Ranking folgen auf Air Baltic in den Top 10 Copa Airlines, Azul, Japan Airlines, All Nippon Airways, Finnair, TAM, Austrian Airlines, Hawaiian Airlines und LOT.

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