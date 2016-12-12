Air Baltic CS300 kommt nach Hamburg

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

Heute landet die Bombardier CS300 von Air Baltic auf dem Hamburg Airport und damit auch erstmals auf deutschem Boden.

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic ist die erste Fluggesellschaft, die den modernsten CS300 Airliner von Bombardier betreibt. „Durch den Besuch ihrer neuen Bombardier CS300 bestätigt Air Baltic ihre langjährige, partnerschaftliche Verbundenheit mit Hamburg“, erklärt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Hamburg Airport ist der erste deutsche Verkehrsflughafen, auf dem eine CS300 landet. Wir begrüßen die Markteinführung von effizienten, umweltschonenden Flugzeugtypen wie der C-Serie von Bombardier hier am Hamburg Airport sehr. Flugzeuge dieser Art bilden besonders an stadtnahen Flughäfen die Zukunft des modernen Luftverkehrs. Wir freuen uns darauf, die C-Serie regelmäßig in Hamburg zu sehen.“

„Deutschland ist einer unserer größten Märkte“, erklärt Ingus B?rzi?š, Head of Sales bei Air Baltic. „Die Direktverbindung Hamburg-Riga ist für uns dabei von besonderer Bedeutung, da sie einen wichtigen Drehpunkt zwischen Mitteleuropa und dem Baltikum darstellt. Wir erwägen, die Strecke regelmäßig mit der CS300 zu befliegen, um unseren Passagieren so einen noch bequemeren Anschluss ins Baltikum ermöglichen zu können.“

Air Baltic hat insgesamt 20 Flugzeuge des Typs CS300 erworben. Die neue Flotte spielt eine entscheidende Rolle beim Ausbau des Streckennetzes in den kommenden fünf Jahren. Sie bieten ein optimiertes Flugerlebnis und Passagieren steht beispielsweise deutlich mehr Platz zur Verfügung. Darüber hinaus ist die CS300 wesentlich leiser als alle bisherigen Flugzeuge am Markt und zeichnet sich durch einen geringeren Treibstoffverbrauch aus. Die CO2- und NOx-Emissionen wurden um 20 bzw. 50 Prozent gesenkt, womit die CS300 das aktuell umweltfreundlichste Flugzeug ist.

Die Bombardier startet heute zum Flug von Riga nach Hamburg und wird um 11:00 Uhr zur offiziellen Begrüßungszeremonie am Hamburg Airport landen. Der Passagierbetrieb beginnt am 14. Dezember 2016 mit der Route Riga-Amsterdam.

Air Baltic