Air Baltic: Europas pünktlichste Airline

Air Baltic wurde als pünktlichste regionale Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet. Zu diesem Ergebnis kamen FlightStats-Analysten, die die Pünktlichkeit von über 150.000 Flügen überprüfen, die weltweit pro Tag von tausenden Fluggesellschaften durchgefü



Martin Gauss, Geschäftsführer von Air Baltic, freut sich über dieses Ergebnis: „Für uns ist es wichtig, die Pünktlichkeit auf unseren Flügen weiterhin zu verbessern, um sowohl unseren Transferpassagieren, die das Drehkreuz Riga nutzen, als auch unseren Kunden, die von einem Ort zum nächsten reisen, einen zuverlässigen Service bieten zu können.“



Die FlightStats Awards zeichnen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt für exzellente und nachhaltige Logistik aus. Geehrt werden diejenigen Airlines, deren Flugzeuge mit einer Toleranz von 15 Minuten am pünktlichsten landen.



Von ihrem Heimatflughafen Riga bedient Air Baltic über 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS, dem Nahen Osten und Zentralasien, darunter viele Ziele in Skandinavien und Russland.



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