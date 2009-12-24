Air Austral kauft zwei Boeing 737-800

Air Austral hat im Zuge ihrer Flottenerneuerung zwei Boeing 737-800 Flugzeuge bestellt.

Die beiden Flugzeuge werden bei der in St. Denis, Reunion, stationierten Airline eine Boeing 737-500 und eine 737-300 ersetzen. Sie kommen auf den regionalen Routen mit Destinationen wie Mauritius, Madagaskar, Südafrika, Mayotte, Seychellen und den Komoren zum Einsatz. Die Bestellung hat einen Wert von US$152 Millionen. Air Austral hat bereits anfangs Jahr zwei neue 777-300 Maschinen in ihre Flotte aufgenommen und eine Bestellung für zwei Airbus A380 platziert. Gemäss Angaben der ACAS Datenbank von Flightglobal betreibt die Airline ausserdem drei 777-200ER und drei ATR 72-500 Flugzeuge.