Air Austral übernimmt erste Boeing 777-200LR

Die Fluggesellschaft aus dem französischen Überseegebiet La Reunion konnte am 26. August 2011 ihre erste Boeing 777-200LR übernehmen.

Die Bestellung zweier Boeing 777-200LR wurde im Juli 2010 bekannt gegeben. Die zweite Maschine wird im nächsten Jahr ausgeliefert. Mit der Boeing 777-200LR ist es Air Austral möglich, mit voller Nutzlast von dem Flughafen auf der Insel Mayotte ohne Zwischenlandung in Frankreichs Hauptstadt Paris zu fliegen. Air Austral ist auch Kunde des A380 Superjumbos und hat diesen in einer Einklassenbestuhlung mit 840 Plätzen bestellt.