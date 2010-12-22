Air Austral übernimmt Boeing 737-800

Air Austral konnte kürzlich ihre erste Boeing 737-800 Next-Generation übernehmen und wird damit eine ihrer beiden älteren 737 Maschinen ersetzen.

Die Fluggesellschaft aus St. Denis in La Reunion hat bei Boeing zwei moderne 737-800 gekauft, um damit ihre Boeing 737-300 und Boeing 737-500 abzulösen. Air Austral kann sich seit zwanzig Jahren zu Boeings Kunden zählen, damals kaufte die Gesellschaft erstmals Boeing 737 Classic Maschinen. Die neuen Boeing 737-800NG kommen regionalen Routen mit Destinationen wie Mauritius, Madagaskar, Südafrika, Mayotte, Seychellen und den Komoren zum Einsatz. Die Bestellung wurde Ende 2009 getätigt und hat einen Wert von US$152 Millionen. Air Austral ist auch Kunde des Airbus A380, den sie mit einer Einklassenbestuhlung ausrüsten wird, in der bis zu 840 Passagiere Platz finden werden.