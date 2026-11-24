Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Air Astana hat bei den kürzlich in Singapur stattgefundenen Airline Passenger Experience Awards 2027 (APEX) gleich zwei Auszeichnungen erhalten: „2027 APEX Five Star Major Airline“ sowie „Best Overall Airline in Central and Southern Asia“.

Damit setzt die führende Fluggesellschaft Kasachstans ihre Erfolgssträhne bei den APEX Awards fort, denn schon 2026 belegte der Carrier unter anderem den Spitzenplatz in der Kategorie „Best Overall Airline in Central Asia“.

„Wir sind sehr dankbar für diese Auszeichnung, die unser kontinuierliches Bestreben widerspiegelt, unseren Passagieren ein durchweg hochwertiges Flugerlebnis zu bieten. Sie unterstreicht die Professionalität und das Engagement all unserer Kollegen, jeden Tag die hohen Servicestandards zu erfüllen, die unsere Kunden erwarten“, erklärt Yelena Obukhova, Vice President of Inflight Services von Air Astana. „Wir setzen weiterhin alles daran, unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern, um jede Reise mit Air Astana noch angenehmer zu gestalten.“

Die APEX Awards würdigen Airlines für herausragende Reiseerlebnisse. Das Ranking basiert auf über einer Million Flügen, die von Passagieren auf einer Fünf-Sterne-Skala bewertet und unabhängig geprüft werden. Die Auszeichnung „APEX Five Star“ wird an die besten 50 von 722 bewerteten Fluggesellschaften weltweit vergeben.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 64 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).