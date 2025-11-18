Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Air Astana wurde bei den Airline Passenger Experience Association (APEX) Awards erneut als beste Airline in Zentralasien gekürt.

Die Preisverleihung fand am 12. November 2025 im Rahmen der APEX FTE Asia EXPO 2025, dem größten Luftfahrtevent in der Asien-Pazifik-Region, in Singapur statt.

„Diese Anerkennung ist das Ergebnis jahrelanger, harter Arbeit vom gesamten Air-Astana-Team“, sagt Yelena Obukhova, Vice President of Inflight Services bei Air Astana. „Wir offerieren unseren Passagieren authentische kasachische Gastfreundschaft und verbinden dabei hochwertigen Service, Sicherheit sowie moderne, nachhaltige Lösungen.“

Im Rahmen der Zeremonie präsentierte Air Astana die neuen Meridian-Kopfhörer für die Business Class, die in Zusammenarbeit mit dem internationalen Unternehmen Linstol entwickelt wurden. Inspiriert von kasachischer Handwerkskunst vereint das Model modernes Design mit nationalen Ornamenten und bietet dank ergonomischer Form, weicher Materialien und Geräuschunterdrückung hohen Komfort sowie klaren Sound.

Erst vor zwei Monaten erhielt Air Astana zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung zur Five Star Major Airline bei den APEX Awards in den USA. Die APEX Awards werden zweimal jährlich in Nordamerika und Asien vergeben.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).