Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die Airline Passenger Experience Association (APEXC) hat Air Astana in der Kategorie größerer Airlines mit fünf Sternen gewürdigt.

Damit erhielt die nationale Fluggesellschaft Kasachstans bei dem Festakt vor Kurzem in Los Angeles bereits zum neunten Mal eine APEX-Auszeichnung. Die Vergabe der APEX-Awards basiert auf dem Feedback unabhängiger Passagierbewertungen über TripIt, eine Reise-App mit einem der höchsten Rankings weltweit. Den APEX-Auszeichnungen 2024 liegen Beurteilungen der Passagiere von fast einer Million Flügen durch über 600 Airlines in fünf Bereichen zugrunde: Komfort am Sitzplatz, Service während des Fluges, Speisen und Getränke, Unterhaltungsangebot sowie Verfügbarkeit von WLAN. Fünf Sterne sind das am höchsten erreichbare Gesamtergebnis.

„Die Auszeichnung durch APEX ist ein weiterer Beleg für das außerordentlich hohe Niveau unseres Produktes an Bord sowie eine Bestätigung dafür, dass wir permanent daran arbeiten, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern“, betonte Yelena Obukhova, Vice President of In-Flight Service bei Air Astana. „Unser Dank gilt unseren Kollegen für ihre Professionalität sowie dafür, dass sie sich für die Umsetzung höchster Servicestandards einsetzen. Zugleich danken wir unseren Gästen für ihr wunderbares Feedback.“

Joe Leader, CEO von APEX/IFSA sagte im Rahmen der Zeremonie: „APEX hat nicht bloß das Wirken und das Engagement der besten Fluggesellschaften gefeiert. Vielmehr haben wir auch all jene gewürdigt, die mit kühnen Visionen die Zukunft der Luftfahrt und des Reisens neu definieren. Hierbei handelt es sich nicht einfach um Airlines oder Anbieter. Sie sind echte Pioniere, die auf die beispiellosen Herausforderungen unserer Branche nicht nur reagieren, sondern das Fliegen revolutionieren, und massiv in bahnbrechende Technologien und nachhaltige Verfahren investiert haben. Mit dem Voting von rund einer Million Fluggästen im Rücken würdigen wir bei APEX und IFSA das Engagement dieser Leader und unterstützen ganz ausdrücklich diesen Pioniergeist.“